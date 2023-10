«Temptation Island VIP»: Das waren die grössten Beziehungsdramen aus drei Staffeln

Obwohl Kleinen zuvor Besserung versprochen hatte, liess er es auch in der VIP–Variante erneut ordentlich krachen. Aber auch Zinger blieb ihrem Partner während der Sendung nicht treu und verliebte sich in Stripper Jay. Wenig überraschend beschlossen Kleinen und Zinger im Finale der Sendung, dass sie kein Paar mehr sein konnten. Aber auch die Beziehung von Roxy Zinger und Jay scheiterte. Calvin Kleinen tummelt seitdem munter durch zahlreiche Reality–Formate, unter anderem war er bei «Are You The One? – Realitystars in Love» zu sehen.