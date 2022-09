«Temptation Island VIP»: Diese Promipaare wagen den Beziehungstest

Das sind die Paare

Mit dabei sind etwa Christina Dimitrou (30) und Aleks Petrovic (31), die sich 2020 über Freunde kennen und lieben gelernt haben. Die 30-Jährige hatte zu jener Zeit allerdings schon einer Teilnahme bei «Ex on the Beach» zugestimmt. Petrovic liess das jedoch nicht auf sich beruhen und überraschte seine Liebste in der Show. Seither sind die beiden unzertrennlich, wie der Sender bekannt gab. Dimitrou hat bereits 2019 «Temptation Island»-Luft geschnuppert, nun wollen die beiden in der VIP-Version mehr Vertrauen in ihrer Beziehung aufbauen.