«Temptation Island VIP»: Janin Ullmann ist «Voyeurin durch und durch»

Wie waren die Dreharbeiten zu «Temptation Island VIP»? «Wild.» So lautet das vielsagende Fazit von Janin Ullmann (43). Am Rande des Deutschen Fernsehpreises sprach sie mit der Nachrichtenagentur spot on news über ihre ersten Erfahrungen als neue Moderatorin des Reality–Formats. Am 6. Oktober startet die neue Staffel auf RTL+ – und wenn es nach Ullmann geht, ist es «die wildeste Staffel ‹Temptation Island VIP›, die es jemals geben wird».
«Da kann man sich wirklich auf was gefasst machen», so Ullmann weiter. Die Schauspielerin und Moderatorin, die zuvor drei Staffeln von «Make Love, Fake Love» präsentiert hat, folgt auf Lola Weippert (29). Diese hatte sich nach mehreren Staffeln von der Sendung verabschiedet, um sich neuen Projekten zu widmen.
«Voyeurin durch und durch»
Und die Rolle als Host des TV–Treuetests scheint für Janin Ullmann wie zugeschnitten. «Es ist ein Traum, dem Drama da gegenüberzusitzen. Ich bin eine Voyeurin durch und durch. Ich liebe alles daran», schwärmt sie. Bereits bei der offiziellen Bekanntgabe ihres neuen Jobs im Mai hatte Ullmann erklärt, dass «Temptation Island» das allererste Reality–Format war, das sie je geschaut habe. Nun selbst am Lagerfeuer zu stehen und die emotionalen Ausbrüche der Kandidaten hautnah mitzuerleben, bezeichnete sie als «Full–Circle–Moment».
In insgesamt 13 neuen Folgen plus Wiedersehensshow, kann man verfolgen, wie vier prominente Paare ihre Beziehung auf die Probe stellen: Aleks Petrovic und seine Verlobte Vanessa Nwattu, die sich einst in der Show kennengelernt hatten, «Love Island»–Bekanntheit Chiara Antonella und ihr Partner Wladi, «Ex on the Beach»–Bekanntheit Marwin Klute mit Melissa sowie das «Too Hot to Handle: Germany»–Paar Brenda und Laurenz. Getrennt voneinander, umgeben von attraktiven Verführern, wollen sie testen, ob ihre Liebe die Versuchung aushält.