«Temptation Island VIP»: Reality-Kings und Dramaqueens im Treue-Test

Trash und Drama geben sich wieder die Klinke in die Hand, wenn RTL vier Paare zur nächsten Staffel des ultimativen Paartest–Formats «Temptation Island VIP» (ab 3. Oktober, RTL+) bittet. Moderiert wird die Staffel von Lola Weippert (27). Stammzuschauer anderer RTL–Formate wie «Der Bachelor», «Die Bachelorette», «Bachelor in Paradise» und «Ex on the Beach» dürften diese Staffel wie einen Fortsetzungsroman konsumieren. Aber auch die «Reality–Queen» schlechthin ist mit ihrem Partner dabei.