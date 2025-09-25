«Temptation Island VIP»: Sechste Staffel startet Anfang Oktober

Ullmann, die auf Lola Weippert (29) folgt und auch die Normalostaffel von «Temptation Island» übernimmt, schätzt am Reality–TV die «Emotionen in Echtzeit», wie sie in einem RTL–Interview verklärt. «Das Unvorhersehbare und die Höhen und Tiefen, die sich charakterlich auftun.» Und was erwartete sie bei «Temptation Island»? «Vier Paare, acht Geschichten, viele Egos – da knallts auch mal richtig. Als Moderatorin fühle ich mich manchmal wie eine Mischung aus Mediatorin, Zuhörerin und diejenige, die das Chaos sortiert. [...] Es sind die Beziehungen unserer Paare und damit deren Entscheidungen und Konsequenzen. Ich halte den Spiegel hin und was sie daraus machen, werden wir schon sehr bald sehen.»