Temu, AliExpress und Co.: Die Risiken beim Schnäppchen-Shoppen

So wird aus einem Schnäppchen Wucher

Die Preise sprechen augenscheinlich für sich, dazu kommt eine kostenfreie Lieferung. Logischerweise wird da schnell auf den Bestell–Button geklickt. Doch die Waren und Produkte kommen von Drittanbietern aus nicht EU–Ländern. So können bei Wish, Temu, AliExpress oder Shein mit einer Bestellung schnell hohe Zollgebühren anfallen, die den scheinbaren Schnäppchenpreis in die Höhe treiben. Der Anbieter Temu sei laut Verbraucherzentrale NRW in vielen Fällen zwar von EU–Zollgebühren befreit, weil eine Zollgebühr erst fällig werde, wenn der Warenwert 150 Euro übersteigt. Doch das gelingt dem Extrembilligshop nur, da Bestellungen in kleinen Paketen mit einem Warenwert unterhalb der Zollgrenze versendet werden. Wenn das von den Zollbehörden jedoch entdeckt wird, kann es richtig teuer werden: Die anfallenden Gebühren müssen Käuferinnen und Käufer selbst zahlen.