«Tenet» feiert Free-TV-Premiere: Kopf(ge)nuss der Marke Nolan

Nolans Antworten auf diese Fragen zaubern Schauwerte auf den Bildschirm, die, das muss betont werden, so noch in keinem anderen Film zu sehen waren. Das Gezeigte reizt die Vorstellungskraft der Zuschauer aus - auf der Bedeutungsebene hin zur ganz grundsätzlichen Frage, wie um alles in der Welt einige Sequenzen gedreht werden konnten. Dabei geht «Tenet» zu Beginn eigentlich sehr behutsam, ja beinahe behäbig mit derartigen Szenen um. Die erste Hälfte des Streifens mutet gar wie ein «Bond»-Film an, in dem es Tüftler Q lediglich ein wenig mit seinem Technik-Firlefanz übertrieben hat. Doch dann zieht «Tenet» urplötzlich an und schickt seine Figuren zu Ludwig Göranssons (38) treibenden Score in blanken Bombast, der am ehesten auf einem wirklich gigantischen Fernsehgerät genossen werden sollte.