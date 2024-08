Tennis-Grösse Martina Navratilova: Die Geschichte ihres Familienglücks

«Ich bin kein Tennisfan, aber ich wusste, wer sie war»

Im Jahr 2000 trafen sich ihre Blicke in einer Bar in Paris: An einem Ende des Tresens sass Julia Lemigova, Ex–«Miss UdSSR» und Topmodel, am anderen Ende Navratilova. «Ich habe gemodelt, in Paris gelebt und all diese unglaublichen Leute getroffen – berühmte Leute, Royals», sagt Lemigova. «Ich bin kein Tennisfan, aber natürlich wusste ich, wer sie war.» Damals signalisierte sie Navratilova mit ihren Blicken: «Du musst zu mir kommen und mit mir reden.» Und tatsächlich: Es dauerte nur ein paar Sekunden und die berühmte Tennis–Spielerin stand vor ihr. Doch die Funken zwischen ihnen sprühten vorerst noch nicht. Es brauchte noch fast ein Jahrzehnt, bis sie sich 2008 in Paris wiedersahen. Aus einem gemeinsamen Frühstück wurde Freundschaft und dann viel mehr. 2014 machte Navratilova ihrer Julia bei den U.S. Open öffentlich einen Heiratsantrag, den beide durch ihre Hochzeit im Dezember desselben Jahres einlösten.