Tennislegende Niki Pilić stirbt im Alter von 86 Jahren

Noch bis ins hohe Alter war Pilić sportlich aktiv. Dem «Hamburger Abenblatt» erklärte er etwa im Jahr 2018: «Ich bin jetzt fast 79 Jahre alt und wenn ich kein Tennis spiele, wird der Tag sehr lang. [...] Morgens vor dem Duschen mache ich jeden Tag Liegestützen, immer 15 Stück. Dann gehe ich auf den Platz. Vier Stunden, jeden Tag. Ausser sonntags – da gehe ich in die Kirche.» Einst soll Pilić gesagt haben: «Ich bin kein Typ, der im Restaurant sieben Cappuccino trinkt. Ich liebe meinen Job. Und was ich geniesse, mache ich auch weiter.»