Tennisstar Casper Ruud gibt seine Verlobung bekannt

In einem Interview mit "We Are Tennis« sprach der Tennisstar kürzlich über die Beziehung und sagte: »Es ist ihre Entscheidung. Wir haben und kennengelernt, bevor ich auf meinem aktuellen Niveau spielte, also hat sich auch für sie viel verändert, und das ist nicht immer einfach«, gab Ruud zu. »Sie will die Kontrolle über ihr eigenes Leben haben und besonders ihr Privatleben. Ich bin glücklich, dass sie diesen Weg gefunden hat."