Tennisstar Jannik Sinner bestätigt Beziehung zu Laila Hasanovic

Jannik Sinner (24) hat offenbar bestätigt, dass er eine Beziehung mit Laila Hasanovic (24) führt. Nach seinem Sieg gegen Alexander Zverev (28) im Finale in Wien sagte der Südtiroler Tennisstar laut der italienischen Zeitung «Gazzetta dello Sport» in einer emotionalen Ansprache: «Danke an meine Familie, meine Freundin und alle, die mich zu Hause unterstützen.»
Laut «Rai News» fügte die Nummer zwei der Weltrangliste hinzu: «Es ist nicht einfach, immer wieder alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es bedeutet mir viel, dass meine Familie und Laila immer hinter mir stehen.» Es ist das erste Mal, dass Sinner seine Partnerin, die während der Pressekonferenz neben seinen Eltern im Publikum sass, explizit erwähnt.
Spekulationen um Jannik Sinners Privatleben
Mit der Bestätigung seiner Beziehung räumt Sinner auch Spekulationen über ein angebliches Liebesdreieck mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz (22) und Model Brooks Nader (28), die diesen Sommer kursiert hatten, aus dem Weg.
Die Liebesgerüchte um Jannik Sinner und Laila Hasanovic kursieren seit Monaten in der Presse. Hasanovic war mehrfach bei Turnieren dabei und wurde in Sinners Box gesichtet, unter anderem bei den French Open und in Wimbledon. Zudem entdeckten Fans angeblich ein Bild von Hasanovic auf Sinners Handy–Sperrbildschirm.
Laila Hasanovic war zuvor rund zwei Jahre lang mit Rennfahrer Mick Schumacher (26) liiert. Die beiden sollen sich im Frühjahr 2025 getrennt haben.