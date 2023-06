«Teresa ist an diesem Wochenende friedlich und klar im Schlaf gestorben», schrieb Curtice. «Sie war so tapfer, selbst im Angesicht ihrer schrecklichen Krankheit», so die Freundin der Verstorbenen weiter. «Wir hatten alle das Glück, ihren schönen, starken Geist in unserem Leben zu haben. Wir werden sie immer vermissen.»