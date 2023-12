Teri Hatcher: Diesen Rat von Jane Fonda nimmt sie sich zu Herzen

Teri Hatcher blickt an ihrem 59. Geburtstag (8. Dezember) positiv in die Zukunft und lässt sich von Jane Fonda (85) inspirieren. In ihrer Instagram–Story teilte der «Desperate Housewives»–Star ein TikTok–Video, in dem Fonda darüber spricht, mit 59 Jahren entschieden zu haben, «bewusst zu leben». In dem Interview mit dem «Absolutely Not»–Podcast erzählte die mittlerweile 85–Jährige, dass sie angefangen habe, bewusster zu handeln. Gedanken wie «Ich will besser werden. Ich möchte ein besserer Mensch sein. Ich möchte, dass sie weiss, dass ich sie liebe. Ich möchte, dass sie einfach die Dinge tut, die man tun möchte, damit man sie nicht bereut» haben in Fondas Leben dazu geführt, dass sie heute «ziemlich glücklich» sei.