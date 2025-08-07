Teri Hatcher zeigt sich ungeschminkt: «Zoomt ruhig ran»

Positive Resonanz der Fans

Die Kommentarspalte quillt über vor liebevollen und unterstützenden Worten. Viele Follower können sich mit ihren Gefühlen identifizieren. «43 und du inspirierst mich! Während ich über Eingriffe nachgedacht habe, möchte ich am Ende des Tages auch nicht in den Spiegel schauen und mich nicht wiedererkennen», teilt eine Person mit. Ein anderer Kommentar bringt an: «Warum sollten wir unsere Falten verstecken? Es braucht ein Leben, um sie zu bekommen.» Ein dritter fügt humorvoll hinzu: «Echt ist schön und du bist ein grossartiges Beispiel für uns alle! Werde trotzdem weiterhin meine grauen Haare färben!»