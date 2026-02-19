Termin steht fest: Dann werden die «Reality Awards» verliehen

Bei der ersten Ausgabe wurden etwa Preise in insgesamt zwölf Kategorien verliehen. Am erfolgreichsten war das Paar Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29), damals noch Lahouar: Die beiden gewannen sowohl als beliebtestes Realitypaar als auch in der Kategorie «Lovestory des Jahres». Weitere Gewinner waren beispielsweise «Das Sommerhaus der Stars» in der Kategorie «Beliebteste Reality des Jahres» sowie Bushido und Anna–Maria Ferchichi für die «Reality–Doku des Jahres». Ausserdem gab es Preise für die «Sexytime des Jahres» oder den «Beef des Jahres».