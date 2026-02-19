Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Termin steht fest: Dann werden die «Reality Awards» verliehen
Sophia Thomalla moderiert

Termin steht fest: Dann werden die «Reality Awards» verliehen

Zum zweiten Mal werden bei RTL+ «Die Reality Awards» vergeben. Sophia Thomalla und Olivia Jones führen am 16. April durch die Preisverleihung für die prägendsten Realitystars, –formate und –momente.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Sophia Thomalla führte schon durch die erste Ausgabe der «Reality Awards».
Sophia Thomalla führte schon durch die erste Ausgabe der «Reality Awards». RTL/Julia Feldhagen

Jetzt ist es offiziell: Am 16. April 2026 verleiht RTL+ zum zweiten Mal «Die Reality Awards», wie der Sender jetzt bestätigte. Die Preisverleihung für die deutsche Reality–Branche wird exklusiv auf dem Streamingdienst zu sehen sein.

Sophia Thomalla (36) und Dragqueen Olivia Jones (56) moderieren den Abend erneut gemeinsam. Thomalla verspricht bereits einen «grandiosen Abend» – ein Event, das man nicht verpassen dürfe, wie sie betont. Bereits bei der Premiere im Dezember 2024 hatten die beiden als Moderations–Duo durch die Show geführt.

Zweite Ausgabe

Überraschend kommt die Ankündigung nicht. Bereits im Dezember hatte RTL das Comeback der Reality Awards für dieses Jahr bestätigt, nachdem es 2025 keine Neuauflage gegeben hatte. Vergeben werden wieder Preise in zahlreiche Kategorien: Nicht nur erfolgreiche Realitystars und –formate werden ausgezeichnet, sondern auch besondere Momente der Reality–Szene.

Bei der ersten Ausgabe wurden etwa Preise in insgesamt zwölf Kategorien verliehen. Am erfolgreichsten war das Paar Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29), damals noch Lahouar: Die beiden gewannen sowohl als beliebtestes Realitypaar als auch in der Kategorie «Lovestory des Jahres». Weitere Gewinner waren beispielsweise «Das Sommerhaus der Stars» in der Kategorie «Beliebteste Reality des Jahres» sowie Bushido und Anna–Maria Ferchichi für die «Reality–Doku des Jahres». Ausserdem gab es Preise für die «Sexytime des Jahres» oder den «Beef des Jahres».

Von SpotOn vor 25 Minuten
Themen per E-Mail folgen