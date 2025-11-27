Termin steht fest: Neue «Bergdoktor»-Staffel startet im Januar

Die Warterei hat ein Ende: Das ZDF hat den Starttermin für die 19. Staffel von «Der Bergdoktor» bekannt gegeben. Ab dem 8. Januar 2026 läuft die beliebte Arztserie mit Hans Sigl (56) als Dr. Martin Gruber wieder donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht so lange warten möchte, kann die neuen Folgen bereits ab dem 1. Januar 2026 in der ZDF Mediathek streamen.