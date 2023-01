«Terminator»-Schauspieler Earl Boen mit 81 Jahren verstorben

Besondere Gemeinsamkeit mit Arnold Schwarzenegger

Boens Figur mauserte sich in den «Terminator»-Filmen neben den titelgebenden Killermaschinen selbst zu einem wiederkehrenden Antagonisten. Im Original von James Cameron (68) aus dem Jahr 1984 sowie seiner Fortsetzung von 1991 bescheinigte er Linda Hamiltons (66) Figur Sarah Connor, geisteskrank zu sein und sich die «Terminator» aus der Zukunft nur einzubilden. Zu Beginn von «Terminator 2» befindet sie sich daher in einer psychiatrischen Einrichtung, in der es Dr. Silberman schliesslich selbst hautnah mit dem T-1000 (Robert Patrick, 64) zu tun bekommt.