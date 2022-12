«Terra X»-Moderator Dirk Steffens bekommt Quizshow bei RTL

In der neuen RTL-Quizshow «In 55 Fragen um die Welt - Die grosse GEO-Show» will Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (55) fünf Prominente «auf eine Mission» schicken. Wie der Sender über die geplante Show mitteilt, sollen sich die Promis in verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten je einem bestimmten Projekt widmen, «um mehr über unsere Welt zu erfahren. Dabei machen sie spektakuläre Erfahrungen und sammeln bemerkenswerte Informationen über Natur, Mensch und Tier», heisst es zu der neuen Sendung weiter.