Der Vorgänger «Terrifier» (2016) führte den Hauptcharakter und Antagonisten Art den Clown (David Howard Thornton) bereits ein. Darin mordet er sich an Halloween in Miles County durch eine Gruppe junger Leute, stirbt aber scheinbar am Ende des Films. Im zweiten Teil erweckt eine böse Macht den Killerclown (erneut Thornton) wieder zum Leben. Er kehrt nach Miles County zurück und macht - wieder an Halloween - Jagd auf zwei junge Geschwister (Lauren LaVera, Elliott Fullam). Dabei werden auch Arts Motive klarer. Die Regie für den Indie-Streifen übernahm Damien Leone. Via Crowdfunding sammelten Thornton und Leone für eine aufwendigere Szene über 200.000 US-Dollar von über 1.200 Spendern ein. Der Aufwand sollte sich lohnen.