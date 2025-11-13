Terror in Paris 2015: Was bleibt vom europäischen 9/11?

Löw: «Nicht als Helden aufspielen»

Den Ländervergleich gewinnt Frankreich mit 2:0 – nichts könnte unwichtiger sein. Direkt nach Abpfiff um 22.:45 Uhr werden die Spieler in die Katakomben des Stadions getrieben. Auf dem Weg dorthin sehen sie auf einem kleinen Fernseher erste Bilder des Terrors rund ums Stadion. In den Umkleidekabinen informiert sie ein Sicherheitsbeamter des Bundes über die Ereignisse des Abends und bereitet sie auf eine lange Nacht im Stadion vor. Die Terrorlage im Pariser Stadtgebiet ist mehr als unübersichtlich. In den Fluren werden Matratzen ausgebreitet.