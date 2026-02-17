«Terrorisiert die Stadt»: Shia LaBeouf auf Kneipentour in New Orleans

Der derangierte Star soll dann die bekannte Prominummer des «Wissen sie eigentlich, wer ich bin» abgezogen haben. Als er von Gästen tatsächlich erkannt wurde, posierte er mit ihnen für Fotos. Der Aufforderung des Personals, sein Shirt anzuziehen, sei er nachgekommen. Dennoch wurde er der Kneipe verwiesen, da er versucht habe, den «Promi–Barkeeper» zu spielen, wie ein Mitarbeiter sagte.