Seit 1977 bei der Band

Terry Hall schloss sich The Specials - damals noch unter dem Namen Automatics - kurz nach der Gründung der Band im Jahr 1977 an. Sie veröffentlichten 1979 ihre Debütsingle «Gangsters», die Platz sechs der britischen Charts erreichte. Im Oktober 1979 folgte ihr selbstbetiteltes Debütalbum. In den nächsten zwei Jahren feierte die Band viele Erfolge und erreichte 1981 mit ihrer Single «Ghost Town» Platz eins. Anschliessend trennten sich The Specials, Hall gründete Fun Boy Three und später Colourfield sowie Vegas, und startete Soloprojekte.