Terry Venables: Der ehemalige englische Nationaltrainer ist tot

«Nach langer Krankheit friedlich gestorben»

«Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines wunderbaren Ehemanns und Vaters, der gestern nach langer Krankheit friedlich gestorben ist», heisst es im Statement der Familie des Verstorbenen, das der «BBC» vorliegt. Venables' ehemaliger Verein Tottenham wird vor dem heutigen Heimspiel in der Premier League zum Gedenken an den Verstorbenen eine Schweigeminute einlegen. Die Spieler werden zudem mit Trauerflor auflaufen.