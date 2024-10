Tessa Bergmeier und Jakob: Trennung bei «Sommerhaus der Stars»-Paar

Ein weiteres Paar aus der aktuellen Staffel von «Das Sommerhaus der Stars» hat sich getrennt. Am Freitag (25. Oktober) gab Tessa Bergmeier (38) in ihrer Instagram–Story das Beziehungsende mit ihrem Partner Jakob Morgenstern (39) bekannt. «Ich habe mich von Jakob getrennt und das bleibt auch so», berichtete die einstige «Germany's Next Topmodel»–Kandidatin.