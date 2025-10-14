Tessa Thompson: Chris Hemsworth ist «ein Baby mit Muskeln»

«Creed»–Star Tessa Thompson (42) war am Montag beim BFI London Film Festival zu Gast und sprach dort über ihre Karriere. Wie das Branchenblatt «Variety» berichtet, fand sie dabei besonders warme Worte für ihren Co–Star Chris Hemsworth (42), mit dem sie in mehreren «Thor»–Filmen vor der Kamera stand.
Die Schauspielerin beschrieb ihn als «ein Baby mit Muskeln», das «keinerlei Hemmungen» kenne und «alles tut, um andere zum Lachen zu bringen». Es sei eine grosse Freude, mit ihm zu arbeiten, betonte Thompson.
Lob an Taika Waititi
Die Schauspielerin schwärmte von ihrer Rolle als Superheldin Valkyrie in den «Thor»–Filmen. Regisseur Taika Waititi (50) bezeichnete sie augenzwinkernd als «ein riesiges Kind mit einem Bankkonto». Seine verspielte Art des Filmemachens bewundere sie – auch wenn man ihn, wie sie scherzte, «manchmal bremsen sollte».
Thompson erklärte auch, warum sie die Rolle der Valkyrie im Marvel–Universum unbedingt übernehmen wollte: «Es war mein Ziel, einen solchen Film zu machen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es hinbekomme. Ich wollte es herausfinden. Und es hat einfach so viel Spass gemacht und mich auf eine gewisse Weise befreit.»
Taika Waititi inszenierte die letzten beiden «Thor»–Filme: «Thor: Tag der Entscheidung» (2017) und «Thor: Love and Thunder» (2022). Tessa Thompsons neuer Film «Hedda» feiert am 29. Oktober auf Prime Video Premiere.