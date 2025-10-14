Tessa Thompson: Chris Hemsworth ist «ein Baby mit Muskeln»

Thompson erklärte auch, warum sie die Rolle der Valkyrie im Marvel–Universum unbedingt übernehmen wollte: «Es war mein Ziel, einen solchen Film zu machen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es hinbekomme. Ich wollte es herausfinden. Und es hat einfach so viel Spass gemacht und mich auf eine gewisse Weise befreit.»