Kampf um die Rechte: Sogar «Gorbi» involviert

Henk Rogers (70) ist der zweite Vater des weltweiten «Tetris»–Booms. Der gebürtige Holländer gründete 1983 sein erstes Software–Unternehmen in Japan. 1988 entdeckte er auf einer Computermesse das unscheinbare «Tetris»–Spiel – und trat in einen beispiellosen Kampf um die weltweiten Lizenzrechte ein. Diese befanden sich in Besitz des russischen Staatsunternehmens ELORG. Rogers sah sich damals Robert Maxwell (1923–1991), einem der reichsten Geschäftsmänner der damaligen Zeit mit guten Kontakten zu Präsident Michail Gorbatschow (1931–2022), als Konkurrent um die Rechte gegenüber. Rogers freundete sich mit Paschitnow an und unterstützte ihn bei der Auswanderung in die USA. So kam der erste «Game Boy» von Nintendo im April 1989 auf den Markt – inklusive «Tetris». Motto: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.