Texte lernen ist für Judi Dench «unmöglich» geworden

So deprimierend diese Situation auch für sie sei, ans Aufhören denke die 88-Jährige nach wie vor nicht. Das zeigt allein die Tatsache, dass Dench die «Graham Norton Show» vornehmlich besuchte, um ihren neuen Film «Allelujah» zu promoten. Und auch in den vergangenen drei Jahren war sie regelmässig im Kino zu sehen, ergatterte 2022 gar eine Oscar-Nominierung in der Kategorie «Beste Nebendarstellerin» im Drama «Belfast». Die Freude an ihrer Profession hat Judi Dench also wahrlich nicht verloren.