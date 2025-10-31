Teyana Taylor zieht in gewagtem Outfit alle Blicke auf sich

Oscargewinnerin Regina King (54) würdigte Taylor zur Aufnahme in die Liste und lobte ihre kreative Tiefe, ihr Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, Menschen mit ihrer Arbeit zu bewegen: «Teyana bewegt sich in der Welt als Künstlerin in jeder Hinsicht. Ob sie tanzt, Regie führt, singt, kreiert oder einfach nur spricht, von ihr strahlt eine Tiefe und Ehrlichkeit aus. Ihre Arbeit erreicht die Menschen, weil sie in der Wahrheit verwurzelt ist. Man spürt es, man erkennt sich darin wieder und man möchte sich mit ihr bewegen.»