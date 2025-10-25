Thailands einstige Königin Sirikit gestorben

Mit 16 Jahren begegnete sie dem frisch gekrönten König in Paris, wo sie Musik und Sprachen studierte. Aus Freundschaft wurde mehr, nachdem Bhumibol einen schweren Autounfall erlitten hatte. Sie zog in die Schweiz, wo er studierte, um ihm bei der Genesung zu helfen. Der König umwarb sie mit Gedichten und komponierte für sie einen Walzer mit dem Titel «I Dream of You».