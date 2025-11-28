Thanksgiving bei den Stars: Obamas teilen Familienfoto

Sängerin Dolly Parton (79) meldete sich in einem Instagram–Clip zu Wort. Darin wünschte sie ihren Fans ein schönes Thanksgiving. «Ich bin euch allen so dankbar und für die Erinnerungen, die wir über die Jahre hinweg geteilt haben», ergänzte der Country–Star. Sie liess ihre Follower wissen, «dass ich euch immer lieben werde». Die Musikerin hatte zuletzt aus gesundheitlichen Gründen einige Auftritte absagen müssen.