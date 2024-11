Thanksgiving: Heidi Klum kämpft mit dem Truthahn

Heidi Klum kämpft mit dem Truthahn

Leni Klum hat ebenfalls Details zum Thanksgiving–Fest der Familie veröffentlicht. In ihren Instagram–Stories finden sich zwei Videoclips. Der eine zeigt ihre Schwester Lou beim Kartoffeln–Schälen. Auf dem anderen ist zu sehen, wie ihre Mutter etwas Grosses in den Ofen schiebt. Das Etwas unter der Alufolie ist vermutlich ein Truthahn – und der ist so gross und schwer, dass er nur haarscharf im Ofen Platz findet.