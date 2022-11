Thanksgiving: Prinzessin Madeleine und The Rock grüssen zum US-Feiertag

An jedem vierten Donnerstag im November zelebrieren US-Amerikaner Thanksgiving. Familien kommen zusammen, um den traditionellen Truthahn zu verspeisen und ihre Dankbarkeit für die Anwesenheit ihrer Liebsten auszudrücken. Da machen auch die Promis keine Ausnahme. In den sozialen Netzwerken teilen Stars wie Beatles-Legende Sir Paul McCartney (80), Superstar Dwayne ‹The Rock› Johnson (50) oder Prinzessin Madeleine von Schweden (40) Bilder von sich und ihren Lieben an Thanksgiving.