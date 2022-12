«That '90s Show»: Neuer Trailer mit Ashton Kutcher und Mila Kunis

Bizarre Rückkehr ans «Die wilden Siebziger»-Set

«Es war wirklich nostalgisch, wieder am Set zu sein» verriet Ashton Kutcher im Juli gegenüber «Variety». «Es sind dieselben Leute, die auch ‹Die wilden Siebziger› gemacht haben, also war es ziemlich bizarr.» Kutcher und Gattin Mila Kunis mussten nur kurz überlegen, bevor sie «That ‹90s Show» zusagten. «Wir dachten: ›Wir sind nur wegen dieser Serie in der Position, in der wir jetzt sind. Also lasst uns einfach zurückgehen und das machen'», sagte Kutcher. «Wir sind einfach zurückgekehrt und hatten eine Woche lang Spass».