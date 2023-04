Am Freitag, den 12. Mai, starten Bill und Tom Kaulitz (beide 33) ihre erste eigene Musikshow auf RTL+. Neben dem Startdatum von «That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz» gab der Sender auch die 24 Prominenten bekannt, die sich bei den Zwillingen in einer Reihe von Musik- und Wissensspielen in der ersten Staffel duellieren werden. Los geht es in der ersten Folge mit Rapper Jan Delay, der sich an der Seite von «Tatort»-Star Jasna Fritzi Bauer mit Schauspieler Daniel Donskoy und Musikerin Elif messen wird.