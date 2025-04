«The Amateur»: «Bond»-Schurke Rami Malek wird selbst zum Agenten-Azubi

Die letzte Kino–Hauptrolle von Oscarpreisträger Rami Malek (43) liegt nun schon Jahre zurück. Einen tragenden Part hatte er im 2021 erschienenen «James Bond: Keine Zeit zu sterben» inne, in dem er als Bösewicht mit dem wenig subtilen Namen Lyutsifer Safin Daniel Craig (57) das Leben schwermachte. Am 10. April erscheint nun der Film «The Amateur», in dem Malek den titelgebenden Grünschnabel mimt, der sich auf einen Rachefeldzug begibt. Vom Spion–Schreck mauserte er sich nun also selbst zum Agenten–Azubi.