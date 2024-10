«The Apprentice»: Die Origin-Story des alten, orangenen Mannes

Aus dem Schüler wird der Meister

Der Filmtitel «The Apprentice» ist zugleich der Name von Trumps langjähriger TV–Show, in der Kandidaten um einen hochdotierten Job in einem Unternehmen des Immobilienhais konkurrierten. In Abbasis Film ist die Rollenverteilung klar: Trump, noch giftgrün hinter den Ohren, geht zu Beginn von «The Apprentice» in die Skrupellos–Schule des juristischen Pitbulls Roy Cohn.