The-Band-Musiker Robbie Robertson mit 80 Jahren verstorben

Zudem arbeitete Robertson an der Musik zu zahlreichen Filmen mit, darunter mehrere Filme von Martin Scorsese (80) - neben «Raging Bull» unter anderem auch an «The Color of Money», «Gangs of New York», «Shutter Island», «The Wolf of Wall Street» und zuletzt «Killers of the Flower Moon». Scorsese hatte zuvor das The-Band-Abschiedskonzert «The Last Waltz» dokumentiert und unter dem selben Titel im Jahr 1978 in Filmfassung veröffentlicht.