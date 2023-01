«The Banshees of Inisherin»: Ein irisches Dreamteam für die Oscars

Irlands magische Sogwirkung

Einen (gar nicht so) heimlichen Star von «The Banshees of Inisherin» stellt die fiktive irische Insel dar. Die tiefgrünen, wogenden Landschaften saugen den Zuschauer in Kombination mit dem mystischen Soundtrack von Carter Burwell (68) regelrecht in das Geschehen. Kein Wunder also, dass Burwells Musik auch auf der Shortlist zu den Oscars auftaucht.