«The Bear» ist zurück - und will sich seinen nächsten Stern verdienen

Zugegeben, mit dem überbordenden Stress, der in der Küche von «The Bear» herrscht, werden sich wohl nur Menschen zu 100 Prozent identifizieren können, die selbst in der Gastro tätig sind. Nichtsdestotrotz kennt sie jeder, diese Situationen, in denen einem alles über den Kopf zu wachsen scheint und droht, mit voller Wucht herabzuprasseln. Bei diesem Aspekt offenbart sich die grösste Stärke von «The Bear»: Denn im Kern ist es eine höchst optimistische Serie, die einem zwischen all dem Chaos auch herzerwärmende Kameraderie und Freundschaft liefert. Und auch die Gewissheit, dass am Ende alles irgendwie gut gehen wird. Frei nach dem Motto: «Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung».