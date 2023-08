«The Bear» Staffel zwei: Es wird wieder gekocht und verzweifelt

Mit etwas Verspätung feiert auch hierzulande endlich die zweite Staffel der hochgelobten Dramaserie «The Bear: King of the Kitchen» ihr Debüt. Ab dem 16. August zeigt Streaminganbieter Disney+ die mit zehn Episoden nun um zwei Folgen längere zweite Staffel. Einmal mehr muss sich darin Carmen «Carmy» Berzatto, gespielt von «Shameless»-Star Jeremy Allen White (32), im ganz normalen Wahnsinn in einer Restaurantküche beweisen - und neben Pfanne und Bräter mit diversen Familiendramen umgehen. Was ist neu in Season zwei?