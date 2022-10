Der US-Schauspielerin Kaley Cuoco (36) ist es überhaupt nicht peinlich, sich am Set in ihren Kollegen Johnny Galecki (47) verliebt zu haben. Das und weitere Einzelheiten der Liaison verrät sie in dem kommenden Buch «The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series». Auszüge davon veröffentlichte jetzt bereits die Zeitschrift «Vanity Fair». Die beiden spielten von 2007 bis 2019 die Hauptrollen Penny und Leonard in der berühmten Sitcom «The Big Bang Theory» und waren zwischen 2008 und 2009 knapp zwei Jahre lang auch im wahren Leben Partner.