«The Big Bang Theory»-Stars trauern um Co-Star Bob Newhart

Bob Newhart ist tot. Der Schauspieler und Komiker ist am Donnerstag (18. Juli) im Alter von 94 Jahren gesprochen, wie sein Sprecher dem US–Magazin «People» bestätigte. Newhart starb in seinem Haus in Los Angeles «nach einer Reihe von kurzen Krankheiten». Der 1929 in Oak Park, Illinois geborene Schauspieler wurde unter anderem durch seine Sitcom «The Bob Newhart Show» und seine zahlreichen Serienrollen bekannt. In «The Big Bang Theory» und dem Spin–off «Young Sheldon» verkörperte er die Rolle des Professors Proton. 2013 erhielt er einen Emmy für seine Gastrolle in «The Big Bang Theory». Nach seinem Tod würdigen ihn seine «TBBT»–Co–Stars bei Instagram.