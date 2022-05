Kehler wirkte ab Anfang der 80er Jahre in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen mit. So spielte er etwa im Kultstreifen «The Big Lebowski» (1998) den Vermieter der kauzigen Titelfigur (Jeff Bridges, 72). Auch in Filmen wie «Gefährliche Brandung» (1991), «Lethal Weapon 4» (1998), «Austin Powers» (1999) sowie «Men in Black II» (2002) war er zu sehen, um nur einige zu nennen.