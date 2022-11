The Black Eyed Peas: Neues Album «Elevation» erscheint am Freitag

Etwas über zwei Jahre ist es her, dass die Black Eyed Peas mit ihrem letzten Album «Translation» für Furore sorgten. Nun melden sich Will.i.am (47), Apl.de.ap (47) und Taboo (47) mit ihrem neuen, mittlerweile neunten Album «Elevation» zurück, das am Freitag, dem 11. November, im Handel erscheint. Die erfolgreiche Vorab-Single «Don't You Worry», entstanden in Kollaboration mit Shakira (45) und David Guetta (55), wurde laut einer Pressemitteilung bereits hunderte Millionen Male gestreamt.