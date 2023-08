«The Black Godfather» Clarence Avant mit 92 Jahren verstorben

Avant lenkte als einflussreicher Musikproduzent, unter anderem beim weltberühmten Label Motown Records, jahrzehntelang die Geschicke grosser Stars. Zu seinem engen Freunden und Bewunderern zählten zudem unter anderem die Rapper Jay-Z (53) und Sean «Diddy» Combs (53). 2016 erhielt Avant einen Stern auf dem Walk of Fame, zwei Jahre später wurde ihm ein Ehren-Grammy verliehen. Bei seiner Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2021 sprach Ex-Präsident Barack Obama (62) über den immensen Einfluss, den Avant auf die Musikindustrie hatte.