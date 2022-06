Nach einer mehrjährigen Zwangspause durch die Corona-Pandemie melden sich Alec Völkel (50) und Sascha Vollmer (50) alias The BossHoss auf der Bühne zurück. Ihre für 2020 geplante Tour wird nun vom 30. Juni bis 22. September nachgeholt: 24 Konzerte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. «Jeder soll mitbekommen, dass wir wieder da sind und bleiben», freut sich Vollmer im Interview mit «Welt am Sonntag» auf das Comeback.