«The Boys» geht weiter: So liessen uns die korrupten Superhelden zurück

Wenn die ganze Welt droht, aus den Angeln gehoben zu werden, kommt in letzter Sekunde ein Superheld um die Ecke und rettet den Tag. Mit dieser Gewissheit lassen uns seit geraumer Zeit Batman, Iron Man und ihre unzähligen DC- und Marvel-Kollegen zurück. Aber bekanntlich korrumpiert Macht - was passiert also, wenn Superhelden und Superheldinnen ihre übermenschlichen Kräfte nur augenscheinlich für hehre Ziele einsetzen?