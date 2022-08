«The Boys»: Jeffrey Dean Morgan verstärkt den Cast der Amazon-Serie

Mit seinem «The Boys»-Engagement geht für Jeffrey Dean Morgan ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Bereits im Januar 2020, gut ein halbes Jahr nach der Erstveröffentlichung von «The Boys», bekundete er auf Twitter seine Bereitschaft, in der Amazon-Serie mitzuspielen. Showrunner Kripke lud ihn daraufhin für die dritte Staffel der Show als Darsteller ein, woraufhin Morgan in dem öffentlich einsehbaren Gespräch antwortete, er werde «ohne zu zögern» mitwirken. Nun ist es also statt der dritten die kommende vierte Staffel der Erfolgsserie geworden.