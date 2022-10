Curry spielt die Figur Firecracker, die der Beschreibung zufolge eine «kurze Lunte» besitzt. Die Schauspielerin ist unter anderem bekannt aus Serien wie «The Following» und «Veronica Mars». Heyward schlüpft unterdessen in die Rolle von Sage, die schon «tausend Schritte» voraus sei. Sie war bisher unter anderem in «Orange Is the New Black» und «Powers» zu sehen. Mehr wird über die Charaktere noch nicht verraten.